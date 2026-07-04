Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- La magia del verano se vive intensamente en el Zoológico de Morelia. Durante todos los fines de semana de este periodo vacacional, niñas y niños podrán disfrutar de las burbujas gigantes y los rodillos acuáticos, lo que convierte al parque en una opción ideal para disfrutar en familia.

La zona se ubica frente al albergue de los capibaras y permite a las y los visitantes vivir una experiencia diferente. El atractivo está dirigido a infancias de 5 a 12 años de edad, quienes podrán caminar, correr y jugar sobre el agua dentro de una esfera inflable.

Por su parte, los rodillos gigantes permiten la participación de menores y adolescentes de hasta 16 años, ofreciendo una experiencia llena de movimiento y diversión. Tienen un costo de 125 pesos por persona, tarifa que incluye el acceso de 10 minutos y un par de calcetines antiderrapantes, cuyo uso es obligatorio para garantizar la seguridad de las y los participantes.

Con esta alternativa recreativa, el Zoológico de Morelia amplía la oferta de actividades para que las familias complementen su recorrido por los albergues y disfruten de una jornada diferente en contacto con la naturaleza y la fauna.

El horario de operación es todos los sábados y domingos de 12:00 a 17:00 horas, por lo que la invitación permanece abierta para que los más jóvenes vivan una aventura que los hará rodar y caminar sobre el agua.