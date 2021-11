Visita Imcufide preseleccionado nacional, Daniel Márquez Gerardo

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2021.-De visita por las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), el atleta plurifuncional moreliano, Daniel Márquez Gerardo, recientemente convocado a la Preselección Nacional de Parabasquetbol, nos compartió los planes que tiene proyectados en el cierre del presente año e inicio de 2022, en las disciplinas de básquetbol y atletismo sobre silla de ruedas.

Del retiro a la duela y pista, después de 3 años en el retiro por diversas circunstancias, aunado a ser víctima de contagio por SARS-CoV-2 (Covid-19), del cual logró salir adelante, el atleta moreliano vuelve con bríos renovados y con buenas noticias, al ser captado en cálidad de preseleccionado rumbo al Nacional de Parabasquetbol, con sede en Sahuayo, en el mes de diciembre próximo.

“Después de tres años, me siento con la facultad de regresar al deporte con buenos resultados. Ahorita me estoy preparando para el Nacional de Parabasquetbol que se llevará a cabo en Sahuayo”, señaló visiblemente emocionado, Daniel Márquez Gerardo.

Con una trayectoria de alrededor de 10 años, en los cuales, ha participado junto al combinado nacional en el Mundial de Parabasquetbol Turquía 2015, así como en los Centroamericanos Guatemala 2015, donde ha obtenido el décimo lugar y medalla de oro, respectivamente, Daniel Márquez, tiene contemplado incursionar en el atletismo sobre silla de ruedas.

“En el atletismo me siento con la capacidad de tener buenos resultados en las pruebas de 100 y 200 metros, que son mis fuertes, aunque quiero probar el 400. Aunque para ello, me he visto en la necesidad de llevar a cabo una rifa, de la cual tuve buena respuesta y con este recurso podré adquirir los implementos necesarios”, expresó Márquez Gerardo.

El atleta plurifuncional, espera contar con el apoyo necesario por parte de las autoridades del deporte municipal y estatal, dado que a partir del mes de enero de 2022, en agenda tiene previstas varias competencias a nivel internacional.