Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio calificado y lesiones calificadas en Morelia

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de José Saúl “N” por su posible relación en el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, ocurrido en Morelia.

De acuerdo a los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 24 de febrero del presente año, las víctimas Rigo Alberto “N”., Giancarlo “N”., se encontraban conviviendo con otras personas en un domicilio ubicado en la colonia Pino Suárez en esta ciudad.

En un momento determinado arribó al sitio el investigado y otros dos hombres, quienes dispararon armas de fuego en contra de asistentes, provocando la muerte de Rigo Alberto “N”., y diversas lesiones a Giancarlo “N”., quién fue trasladado a recibir atención médica.

De los hechos tuvo conocimiento la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio que dio inicio a las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación del imputado, quién fue conducido ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia y luego de analizar los datos aportados, el Juez de Control resolvió vinculación a proceso en contra del investigado y estableció tres meses para la investigación complementaria.

La FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los actos que atenten contra la integridad de las y los michoacanos.

