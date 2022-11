Villa Madero invita a disfrutar de la XVII Expo Feria del Mezcal

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre del 2022.- Del 18 al 22 de noviembre, el municipio de Madero abrirá sus puertas a turistas y visitantes, quienes podrán disfrutar de la XVII edición de la Expo Feria del Mezcal y productos tradicionales de la región, evento que año con año logra convencer a todos los asistentes de las bondades de esta bebida tradicional.

El presidente municipal de Madero, Froylán Alcauter Ibarra, indicó que en Michoacán, la producción de mezcales y productos derivados se ha convertido en una alternativa de actividad económica y es por ello que, con la finalidad de abonar a la dignificación de la bebida ancestral, en esta ocasión, participarán más de 50 productores mezcaleros que esperan lograr la visita de aproximadamente 25 mil personas, quienes dejarían una derrama económica cercana a los nueve millones de pesos.

El mezcal es una bebida que surge del agave o maguey, cuya producción en el municipio de Madero se realiza desde hace más de cuatro siglos, principalmente en la tenencia de Etúcuaro, lo que le ha valido para que el producto tenga un alto nivel de calidad.

A la fecha, son utilizadas 2 mil 500 hectáreas en la plantación del agave mezcalero y durante la feria, se podrán degustar distintos tipos de mezcal, desde los tradicionales como el reposado, añejo, abocado y cremas de diferentes sabores.

Explicó que para esta XVII edición, se han programado eventos artísticos, deportivos y culturales, así como la tradicional taquiza con toda su variedad de tacos como los de bistec, chorizo, tripa, campechanos, entre otros, esto para el día de la inauguración de la expo feria.

Actualmente, un total de 29 municipios cuentan con denominación de origen Mezcal, entre los que destaca Madero, lo que ha permitido a la entidad, presentar el destilado en mercados de Europa y de Estados Unidos, entre otros países.

Ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Morelia, Madero se fundó en 1868 con el nombre de Cruz de Caminos, ya que los terrenos donde actualmente se asienta la población, pertenecían a la hacienda de La Concepción, siendo el punto de intersección de los caminos que conducen a Acuitzio, Etúcuaro, Curupatzeo y Tacámbaro. Según la tradición, el primer habitante del lugar, fue un señor de apellido Armas y es a quien se considera fundador del pueblo.

