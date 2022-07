Viene la Expo Feria Chilchota 2022 a la Cañada de los 11 Pueblos

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2022.- La Cañada de los Once Pueblos se vestirá de fiesta la próxima semana con la Expo Feria Chilchota 2022, a realizarse del 17 al 24 de julio y en la que se esperan 20 mil asistentes, quienes podrán admirar y adquirir las artesanías que se producen en la región.



Chilchota destaca a nivel nacional por su antigua tradición artesanal para la elaboración de azahares de cera, así como otros accesorios para novias, quinceañeras y reinas, elaborados en vidrio, metal, madera, etc. De igual manera, en la Cañada de los Once Pueblos hay una notable producción alfarera y gastronómica.



En conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García y por el presidente municipal de Chilchota, Miguel Ángel Ramos Alejo, se dio a conocer un amplio programa de actividades, que incluye exposiciones culturales, muestras de danza, música, baile, pabellón gastronómico con la presencia de cocineras tradicionales, además de expositores y artesanos de la región, para que los propios habitantes y los visitantes puedan admirar y adquirir las bellas artes que producen.



Monroy García destacó que en Michoacán “tenemos más fiestas y tradiciones que municipios” y desde el sector turístico se busca aprovechar ese vasto calendario festivo, en el que confluye una importante variedad de atractivos.



Estos eventos, dijo, abren la oportunidad de conocer la riqueza cultural que tiene Michoacán, en donde los municipios hacen un esfuerzo importante para llevar a cabo las celebraciones y activar la economía para beneficio de las familias de la región.



Josefina Aparicio, regidora de Turismo; y Salvador Chávez, director de Comunicación Social del ayuntamiento, comentaron que también podrán disfrutar de una cartelera de conciertos que inicia el 17 de julio con la presentación de Lalo Mora; en tanto que el 20 de julio tocará el turno a Mi Banda el Mexicano y el 24 de julio cerrarán la cartelera la Arrolladora Banda el Limón y Banda Pequeños Musical.



Cabe señalar que la Expo Feria de Chilchota tiene su raíz en las celebraciones religiosas del 25 de junio en honor al santo patrono Santiago Apóstol. La fuerza de esa genera la visita de connacionales y turistas.

