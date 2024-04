Videos | Monterrey remonta y vence al Inter Miami en Cuartos de Final de Ida de la Concacaf

Los Rayados de Monterrey venció 2-1 al Inter Miami, el día de ayer miércoles 03 de abril, en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de Ida de la Concacaf Champions Cup en el Estadio DRV PNK.

Messi observó esta derrota desde el palco por su lesión y se espera que sí haga su viaje a Monterrey en la Vuelta, sin embargo está en bastante duda que haga esto.

En el primer tiempo, los Rayados iniciaron con jugadas de peligro, no obstante el Inter en la primera que tuvo aprovechó y al minuto 19 Tomás Avilés abrió el marcador en favor del equipo estadounidense.

Avilés finds the net for Inter Miami, giving them the lead! ⚽ pic.twitter.com/APH3dyNOrv