Videos | Leverkusen vence tras increíble remontada al Qarabag y se mete a Cuartos de la Europa League

El equipo del Bayern Leverkusen venció 3-2 al Qarabag en la Vuelta de Octavos de Final y avanza a Cuartos en la UEFA Europa League en una remontada de infarto en el Estadio BayArena.

En la primera parte, el Leverkusen tomaba el control del partido los primeros minutos, sin embargo el Qarabag encontró el balón a después de los 20 minutos de juego y el partido se equilibró, ambos buscaban la victoria debido a al empate a 2-2 en la Ida de Octavos, pero se fueron al descanso en ceros.

Para la parte complementaria, el Qarabag fue quien se encargó de abrir el marcador con gol de Abdellah Zoubir al minuto 59 con un cabezazo picado tras centro de Marko Vesovic.

El Qarabag tomaba la ventaja en el partido y en el marcador global, pero la alegría se opacó un poco cuando al minuto 62 se quedó con un hombre menos y le expulsaron a su jugador Elvin Jafarguliyev con roja directa, tras previa consulta del VAR.

No obstante, Qarabag no bajó la frente y a los pocos minutos acrecentaba la ventaja con gol de Juninho al minuto 67 con asistencia de Vesovic.

Parecía que Leverkusen estaba derrotado, sin embargo no fue así y al minuto 72 reaccionaría con gol de Frimpong colocando una volea cruzada que marcaría el 2-1 (4-3 global), seguía perdiendo, sin embargo dicha anotación marcaría lo que sería el inicio de una remontada de no creerse.

Los alemanes se volcaron con superioridad y ya en el tiempo agregado apareció la figura del partido que salvó a su equipo con un doblete de Patrik Schik con gol de pierna derecha.

Después, a los pocos minutos cabeceó un buen centro de Exequiel Palacios y colocó el marcador 3-2 (global 5-4) para meter al Leverkusen a Cuartos de Final de la Europa League.

pic.twitter.com/3Nww23Kd3d THE BAYER LEVERKUSEN WINNING GOAL FROM PATRICK SCHICK!!! 3:2 VS QARABAG, UNDEFEATED FOR A REASON!!! 😤😤🔥#UEL #LEVQRB