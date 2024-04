Videos | Gallos Blancos del Querétaro vence al Atlas en el último momento

Los Gallos Blancos del Querétaro vencen 3-2 al Atlas en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX en el Estadio Jalisco.

En el primer tiempo, en los primeros minutos el Atlas abría el marcador y tomaba la ventaja con gol de Jhon Murillo al minuto 3 cuando aprovechó un rebote cerca del área para quitarse dos jugadores rivales y definir de manera elegante.

El Querétaro más tarde tenía sus oportunidades de peligro, pero fue hasta el minuto 30 que Samuel Sosa emparejó el marcador y colocó el 1-1 al sacar ventaja de un error de Anderson Santamaría.

Sin embargo, casi de inmediato los Rojinegros reaccionaron y al minuto 33 Luis Reyes volvió darle la ventaja a su equipo con el 2-1 con remate de cabeza y así finalizaba la primera parte.

En la parte complementaria, Los Gallos cada vez se acrecentaban más y fue hasta el minuto 70 que Pablo Barrera desde el punto penal movía las redes y emparejaba de nuevo el marcador con un 2-2 tras la falta de Anderson Santa María que se fue expulsado por doble amarilla.

