Videos | “En cuanto me alcance a bajar se prendió el carro”; tráiler se incendia en la Siglo XXI

+Únicamente se reportaron daños materiales

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Salvador Escalante, Mich.- 21 de septiembre de 2024.- La madrugada de este sábado, un tractocamión de carga ardió en llamas debido a una aparente falla, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, lo que ocasionó el cierre total de la Autopista Siglo XXI cerca de las Hueras de Jujucato.

Fue minutos antes de las 06:00 horas, cuando un tráiler con doble remolque circulaba por el tramo carretero Uruapan – Zirahuén y a la altura del kilómetro 78, la unidad comenzó a incendiarse.

El chofer del camión de carga, al percatarse del fuego detuvo su marcha y bajó para ponerse a salvo, incluso grabó un breve video en el que narra: “en cuanto me alcance a bajar se prendió el carro, tantito más me tardo y me prendió arriba del carro”.

De inmediato la emergencia fue alertada al servicio de emergencias, movilizando a los bomberos y paramédicos de la autopista, quienes confirmaron que no había personas heridas, detectando que había derrame de combustible y rápidamente las llamas se extendieron a los contenedores.

Lo anterior provocó un incendio de grandes magnitudes, por lo que la circulación fue cerrada completamente al tránsito para evitar poner en riesgo a los usuarios, mientras que a las 7:45 horas, continúan las labores de los vulcanos para controlar el siniestro.

Las autoridades sugirieron a transportistas y automovilistas que requieren pasar por el sector afectado, tomar la carretera libre Uruapan – Pátzcuaro, y reincorporarse en la caseta de Zirahuén, ya que las maniobras pudieran tardar varias horas más.