Morelia, Mich.- 21 de marzo de 2026.- La madrugada de este sábado, un auto en estado de abandono, ardió en llamas en las calles de la colonia Prados Verdes de la ciudad de Morelia. Hasta el momento se desconoce cómo inicio el fuego.

🚨 La madrugada de este sábado, un auto en estado de abandono, ardió en llamas en las calles de la colonia Prados Verdes de la ciudad de #Morelia. Hasta el momento se desconoce cómo inicio el fuego 🔥 pic.twitter.com/eteyuttxgP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 21, 2026

Algunos vecinos de la calle Paseo del Nogal detectaron la unidad motriz incendiada, casi en la esquina con Paseo de Las Galeanas, por lo que de inmediato solicitaron ayuda al servicio de emergencias.

Hasta el sitio acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia y el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes combatieron el siniestro para evitar que la quemazón se extendiera a otras áreas.

Una vez controlada la emergencia, los uniformados revisaron el automotor que terminó reducido a chatarra y confirmaron que presentaba huellas de desvalijamiento.

Además de forma extraoficial se mencionó que el coche era usado por algunas personas en situación de calle para pernoctar, por lo que no se descarta que el incendio pudiera haber sido provocado, sin embargo, ya serán las autoridades competentes las que determinen esta situación.

AGENCIA RED 113