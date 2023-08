Video | Yaritza y su esencia se hechan a todos los mexicanos encima, tras comentarios desagradables hacia méxico.

Yahritza y su esencia es un grupo formado por tres adolescentes originarios de Estados Unidos, que cantan regional mexicano, aunque han sido reconocidos en eventos como los Latin AMAs.

Jairo, Yahritza y Mando nacieron en Yakima, Washington; pero su familia es mexicana, los tres hicieron comentarios negativos hacia méxico de su comida y su forma de vivir, durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, la vocalista mencionó que no le gustaba escuchar los ruidos de la calle y su hermano mayor señaló que prefería la comida de su ciudad de origen, ya que “pica más”.

#VideoViral | Los mexicanos cancelan a #YahritzaYSuEsencia, tras fuertes comentarios hacia la comida y la forma de vivir en México; Dio justo en el orgullo mexicano. 👇🏻🇲🇽 pic.twitter.com/TVypVzYp48 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 4, 2023

Por otra parte, Jairo fue quien se lanzó directamente contra la comida mexicana: “Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está cómo no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta” mencionó.

Justo en el orgullo mexicano, nuestro país es potencia mundial y la mayoría de sus fans son de méxico la mayoría de sus oyentes los tiene aqui en mexico y sus comentarios en varias entrevistas y colaboraciones la dejan muy mal, ya que dice no le gusta hablar en español y claramente se les subio la fama.

México no dudo en quitarles su apoyo total en un solo día bajaron exageradamente sus seguidores en su página oficial de tik tok .