VIDEO “¡Ya no tarda en morirse eh!”, dice Adela Micha sobre Silvia Pinal, más tarde se disculpa en redes

¿Y tenemos algo preparado?

¿De qué?

¿De Silvia Pinal?

Ahorita lo checo.

Ya no tarda en morirse eh, yo creo que ya se va a morir…

Lo anterior es la conversación entre la exitosa conductora Adela Micha y la producción de su programa “Me lo dijo Adela”, donde se entera de la posibilidad de que la estrella del cine mexicano, Silvia Pinal, tenga Covid y que además se encuentra hospitalizada.

"Adela Micha":

Por sus comentarios sobre la hospitalización de Silvia Pinal.pic.twitter.com/EotQIH4j53 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 23, 2021

El anterior video se filtró en redes y generó una serie de comentarios polémicos sobre la falta de tacto de Adela, quien minutos después se disculpó sobre el comentario, subrayando que eso (buscar entrevistas y material sobre la Pinal) es lo que hace un reportero, para buscar material para ilustrar la entrevista con la Guzmán, hija de Silvia Pinal.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

En la disculpa matiza y justifica sus primeros comentarios al decir, “no me contradije, no soy falta de tacto, y si comenté, no se vaya a morir”, aunque originalmente dijo, “ya no tarda en morirse eh, yo creo que ya se va a morir”.