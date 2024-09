Video | Wojciech Szczesny saldrá del retiro y será nuevo portero del Barcelona

El arquero polaco Wojciech Szczesny saldrá del retiro para ocupar el lugar que dejará el alemán Marc-André ter Stegen tras su lesión que lo mantendrá ocho meses fuera de las canchas y será baja en el Barcelona FC.

Según información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el arquero polaco se integrará al Barcelona con una extensión de contrato por un año.

🔵🔴🇵🇱 Wojciech Szczesny’s agents CAA Stellar have been approached by Barcelona to discuss potential terms.



Szczesny announced his retirement this summer but Barça want to understand his situation, as @wlodar85 reports.



Keylor Navas and one more candidate remain in the list. pic.twitter.com/1nPNr9HGph