Video | ¡Vuelve Fran Drescher! La estrella de ‘The Nanny’ regresa al cine tras 4 años de ausencia

La famosa actriz Fran Drescher, conocida por interpretar a la famosa Nana Fran de la serie “The Nanny”, retomará su papel como una de las artistas más importantes de Hollywood, tras más de 4 años de ausencia en una cinta live-action, a través de la cinta “Marty Supreme”.

Drescher se desempeñará como la madre del protagonista, el nominado al Oscar a Mejor Actor por “Calle Me By Your Name”, Timothée Chalamet. Es de recordar que la actriz tomó su último trabajo en en el año del 2019.

Drescher continuó, únicamente, inmersa en su papel como actriz de doblaje en la cinta “Hotel Transylvania: Trasnformania” en 2022. Además de Drescher, “Marty Supreme” contará también con el regreso de la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow tras 5 años desde su última participación en cine, “Avengers: End Game”.