Video | “Venom” recrea divertido TikTok para promocionar su última película

Las cuentas oficiales de la más reciente película de “Venom” compartieron a través de las redes sociales la recreación de un icónico y divertido TikTok viral para promocionar el largometraje “Venom: The last Dance”.

En el video se muestra como unas personas cargan una camilla con una persona aparentemente herida y/o dormida, cuando repentinamente se tropiezan y la persona cae rodando al suelo; sin embargo, mientras rueda se corta la escena y aparece Venom, quien seductoramente en el suelo promociona dicha película.

Hola b*tches. #Venom: The Last Dance is now playing exclusively in theatres. Get tickets! https://t.co/Sc5Il1pxzJ pic.twitter.com/hbAPLAPYSk