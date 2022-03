Video | Venganza entre sicarios, motivo de la balacera en San José de Gracia; ya hay un imputado #Michoacán

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022.- EL Subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de la República, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó en la conferencia mañanera que: “Queremos referir que el móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal, conocida como cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar, entre la cabeza de dos células”, afirmó.

Por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Icela, desde el primer momento entablamos comunicación con el fiscal general de Michoacán, Adrián López, con el gobernador Ramírez Bedolla y con el secretario de Seguridad, general Ortega, así como el Gabinete de Seguridad, para poder contribuir a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables del evento en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, cercano al estado vecino de Jalisco.

Este evento, quiero señalar primeramente que se tuvo conocimiento en la fiscalía del estado, como lo hizo de conocimiento ayer, a las 18:00 horas. Hubo previamente a esto la circulación de diferentes videos en redes sociales y como el propio fiscal lo señaló, no hubo un alertamiento, ni de la presidencia municipal, ni de la fuerza municipal de seguridad pública, que debió haber actuado como prime respondiente al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades.

Fue que después del conocimiento de los hechos la propia fiscalía, la Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron el mismo domingo 27 de febrero a la comunidad para constituirse y poder tener indicios, testimonios y empezar a desahogar las investigaciones.

A partir de este trabajo vamos a reconstruir algunos eventos, siempre respetando la secrecía de las investigaciones, el debido proceso, datos sensibles y sobre todo que los trabajos de investigación puedan seguir. Pero esto es parte de la política de cero impunidad del presidente de la República y también del principio de transparencia en la información.





Queremos referir que el móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal, conocida como cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar, entre la cabeza de dos células: uno que podemos ubicar como Alejandro alias ‘el Pelón’ y otro ubicado como Abel alias ‘el Toro’ o ‘el Viejón’, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos pertenecieron, primero, al grupo conocido como Los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación.

El día de los hechos aproximadamente a las 15:20 horas se celebraba el funeral de la señora Elisa, madre de Alejandro ‘N’, quien había fallecido a consecuencia de una enfermedad que fue deteriorándose. Ahí hay dos testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas, pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos.

Este es el lugar donde se celebró el velorio y aquí algunas coronas con motivo del sepelio donde el mismo Alejandro ‘N’ se autodefine como ‘el Pelón’.

Siguiente. Aquí es importante ver cómo empezó esta serie de conflictos entre dos familias, la de Alejandro ‘N’ y la de Abel ‘N’, que originalmente pertenecían al mismo grupo criminal, Templarios, luego al cártel Jalisco, pero después empezaron una serie de conflictos entre ambos.

Alejandro ‘N’ empieza a los 18 años, primero como ‘Z’, después como Familia Michoacana y Templarios, se cambia después ya para la década de los 10, se cambia al cártel Jalisco Nueva Generación y opera como jefe de plaza desde Tizapan El Alto hasta Mazamitla, en Jalisco, conoce a Abel ‘N’ quien se incorpora y es reclutado por él para pertenecer a su organización criminal.

Alejandro ‘N’ es detenido por la policía de Mazamitla, recluido en el Cereso de Jalisco por delitos contra la salud y es finalmente recluido y sujeto a un proceso de carácter penal. En ese momento Abel ‘N’ empieza a tomar el control de la plaza —como se conoce en el argot delincuencial— de San José de Gracia y empieza a haber diferencias entre ellos, y se le pide a Alejandro que ya no asista a San José de Gracia. Aquí es importante señalar que Alejandro ‘N’ vincula con posterioridad sus actividades ilícitas a los estados de Jalisco y de Colima, aunque él seguía teniendo a su familia en San José de Gracia.

En 2018 el hermano de ‘el Pelón’, de nombre Ricardo, es objeto de una riña en una cantina de San José de Gracia y es privado de la libertad por órdenes de Abel ‘N’ cuando el sujeto como ‘el Pelón’ estaba recluido y a él le atribuyen la desaparición de Ricardo, hermano de Alejandro y que, según testimonios, fue privado de la vida.

Siguiente lámina, por favor. En diciembre de 2021, ya consolidado nuevamente Alejandro ‘N’ como jefe de plaza en otra entidad, no en Michoacán, no en San José de Gracia, pero finalmente como parte del grupo del cártel Jalisco, cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José ‘N’, esto en diciembre de 2021.

Esto genera que Abel ‘N’ le haga llegar que lo va a asesinar y que por ningún motivo se presente en San José de Gracia. Esto es importante porque, no obstante esta advertencia y señalar que cada vez que Abel ‘N’, que es vecino de San José de Gracia se encontraba con algún pariente de Alejandro ‘N’ le decía que iba a matar a este sujeto conocido como ‘el Pelón’, finalmente, el día del velorio Alejandro ‘N’ llega al funeral con aproximadamente 15 sicarios o gente que lo resguarda, que no se puede acreditar que sean originarios de esa región, llegan al velorio y la misma familia le cuestiona la llegada porque sabían las amenazas que tenía, y no obstante esto refiere Alejandro que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio.

No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente Abel ‘N’ alias ‘el Viejón’ y someten a los acompañantes de Alejandro ‘N’ alias ‘el Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón.

Siguiente. Aquí se logra observar —que son parte de los videos que se circularon en redes y que otros que hemos tenido acceso— donde está es la carpa, aquí se aprecia en esta lámina, hay una carpa al fondo, que es donde está el funeral. Estas son las camionetas que traía Alejandro ‘N’ alias ‘el Pelón. Y el grupo de sicarios que pertenece a Abel ‘N’ alias ‘el Viejón los desarma y los coloca en este lugar que aquí aparece, siguen revisando los vehículos para ver si no tenían armas y los repliegan afuera de este domicilio enfrente de un portón.

Siguiente. Aquí es importante porque, según declaración ministerial que vamos a preservar todos los datos, pero se señala que Alejandro ‘N’ alias ‘el Pelón, que es el sujeto que aparece aquí en el número 7, estaba haciendo llamadas, según se comenta, llamadas para decir que el grupo de Abel ‘N’ se retirara del lugar.

No obstante, ello no hay respuesta y Alejandro ‘N’ se acerca a donde está el otro grupo pidiéndole que no accione contra terceros y tratando de disuadir la comisión de algún ilícito; sin embargo, según refieren testigos, es el propio Abel ‘N’ quien dispara contra Alejandro ‘N’, privándolo de la vida. Y en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida y que es el video que aparece en algunas redes sociales.

Este es el lugar donde estaban colocadas las personas. Si ustedes pueden ver aquí, según lo que se pudo percatar en campo, estos son los indicios ahí de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que, al estar los sicarios, al abrir fuego empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito.

Después de este evento, aquí yace el cuerpo de Alejandro ‘N’, aquí se acerca uno de los elementos de Abel, ‘el Viejón’, a donde está el cuerpo.

Siguiente. Estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la fiscalía, evidentemente esto está bajo la cadena de custodia de la fiscalía de Michoacán; sin embargo, por transparencia se puede ver. Aquí fue donde fueron los impactos.

Ahora bien, aquí hay algunos restos de emasculaciones hemáticas que, no obstante que trataron de borrar ahí con aparatos, con agua, para tratar de borrar evidencias, quedaron todavía algunos vestigios.

Sí queremos señalar aquí como algo muy importante que no hubo un alertamiento de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal la fiscalía local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias.,

También es importante señalar que llama la atención, y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar de los hechos también con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va a investigar al respecto.

También llama la atención que este sujeto, Abel, que ya está imputado como probable autor material e intelectual de los hechos, pues hayan inmediatamente tratado de recoger los cuerpos.

No se tiene una certeza, ni un número. Decirles que ya empezaron a llegar algunas denuncias anónimas de posibles lugares donde pudieron haber depositado los cuerpos.

Queremos señalar, y esto lo subrayamos, que no hay ninguna denuncia al momento de vecinos de la comunidad de San José de Gracia que estén denunciando alguna desaparición de algún vecino de esa comunidad, todo lo que se ha venido a recabar es que Alejandro ‘N’ llega acompañado de personas, que son previsiblemente quienes algunos de ellos pudieron haber sido privados de la vida, pero que no eran originarios del lugar y que lo estaban escoltando.

Entonces, hasta ahorita son los hechos, ya la fiscalía local también ha estado señalando. Nosotros, por instrucción directa del presidente, vamos a seguir trabajando en esta fuerza de tarea que está pendiente con la fiscalía de Michoacán, con las autoridades locales para el pleno y total esclarecimiento de los hechos y para que no haya impunidad.

Sería cuanto, presidente.