Video | Valor, firmeza y disponibilidad para el servicio se requiere para desempeñar tareas de seguridad: Fiscal general a estudiantes

La rectora Yarabí Ávila asistió a la conferencia magistral “La procuración de justicia en el Sistema de Seguridad”, que dictó el fiscal general del Estado, Adrián López Solís.

Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2024.- Valor, firmeza y disponibilidad para el servicio se requiere para desempeñar tareas de seguridad, indicó el fiscal general del Estado, Adrián López Solís al impartir la conferencia magistral “La procuración de justicia en el Sistema de Seguridad” dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). “Eso sólo lo pueden hacer aquellas personas que, como ustedes jóvenes decidieron escoger esta carrera y que le encuentran sentido, que les gusta”, apuntó.

En el marco de la Jornada por la Seguridad Pública y Procuración de Justicia que realizó la casa de estudios y con la presencia de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario estatal se congratuló por asistir a este encuentro con alumnos y alumnas de dicha licenciatura, a la cual dijo, le tiene gran estimación porque durante su paso por el servicio público le tocó la honrosa oportunidad de impulsar el primer convenio con el que dio arranque esta carrera.

Ahí, manifestó su satisfacción por el hecho de que la dependencia a su cargo ha podido captar un buen número de egresadas y egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública, y con ello se cumple con una de las visiones para la que fue creada, como es proveer de profesionistas, de personal especializado en diferentes áreas a las tareas de seguridad y de justicia.

“Con un perfil mucho más elevado, con habilidades para el desempeño, como ahora lo exige el Sistema de Seguridad y de Justicia y puedo decirlo, sin temor a equivocarme, que este propósito, gradualmente, año con año, generación tras generación, satisface, por lo menos en lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado”.



El funcionario precisó un amplio panorama sobre las atribuciones de la dependencia estatal, su papel dentro del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema de Justicia Penal, así como diversos resultados de la institución. Además de compartir parte de su extensa trayectoria profesional.

Ante las y los jóvenes puntualizó que, se podrán desempeñar en el sector privado, pero en caso de que decidan incorporarse a una institución de seguridad y de justicia, deben tener presente que van a formar parte de instituciones que están integradas con principios de orden y disciplina





“Hay esquemas orgánicos y funcionales, hay obligaciones claramente establecidas, hay principios que nos obligan, y desde ahora hay que tenerlos claros. El llamado muchachos y muchachas es que ustedes tengan claro hacia dónde va su perfil de desempeño y si son las instituciones de seguridad y de justicia, hay que ser disciplinados, hay que ser ordenados porque ahí así es como se funciona, no puede haber desorden”.

Precisó que quien aspire a ingresar a la FGE debe tener en cuentan que la dependencia tiene un Código de Ética, modelos de evaluación del desempeño para medir el resultado del trabajo, requisitos de ingreso, como es la formación inicial, además de la aplicación del examen de evaluación y control de confianza, tras reiterar que en esta profesión se debe tener disponibilidad para el servicio en donde sea que se requiera.

Al término de la conferencia, la rectora Yarabí Ávila agradeció la disposición del fiscal para compartir su experiencia con la comunidad estudiantil, al destacar que el funcionario no solamente es responsable del origen de esta licenciatura, sino también del fortalecimiento de la misma, a través del cuerpo docente que la dependencia aporta a la carrera, además del servicio social y prácticas profesionales y la incorporación de egresados a las filas de la PGE, por mencionar algunos.

“Agradecerle que el día de hoy les haya hablado con esa sinceridad a las y los estudiantes. Todos los que un día querrán entrar a trabajar a la Fiscalía, no podrán decir que no se les dijo lo que se requiere porque se les dieron los consejos específicos para no tener obstáculos cuando concluyan la licenciatura”, sostuvo.