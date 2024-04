Video | Una vez más, cancelan a Danna por decir que España es mejor que México

En X ha surgido un curioso comentario que dice “Están funando a Danna Paola, no importa cuando lean este tweet”, y no parece muy equivocado, pues la cantante no sale de una cuando ya ha vuelto a meter la pata.

A unas semanas de ser duramente criticada luego de que se comprobó que orquestó una campaña para que sus fans presionaran a una usuaria de X para que le cediera su nombre de usuario, la intérprete vuelve a estar al centro de la controversia, en esta ocasión por preferir vivir en España en lugar de México.

Los fans de Danna, por supuesto que la defendieran, alegando que es obvio que prefiera España a México, pues al parecer en tierras aztecas es dónde es criticada más duramente.