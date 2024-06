Video | Tras suspensión de exportación de mango y aguacate michoacano a EUA, AMLO rechaza medidas unilaterales y dice, “se tiene que resolver”

Por Víctor Americano

Después de que el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), suspendiera las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán, y por ende, la exportación de esos productos, debido a que dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EUA fueran agredidos y detenidos recientemente mientras realizaban su trabajo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscarán garantizar la seguridad de sus inspectores, “como siempre lo hemos hecho”, señaló.

#Video | Tras suspensión de exportación de mango y aguacate michoacano a #EUA, @lopezobrador_ rechaza medidas unilaterales y dice, “se tiene que resolver”. Por su parte el Embajador, #KenSalazar @USAmbMex , anuncia visita a #Michoacán para abordar temas de #Seguridad pic.twitter.com/BHNla5aix1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 19, 2024

“Le voy a pedir a la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, que busque al Embajador y que se resuelva este asunto; si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho y ayudarlos en su función, pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación que llevamos a cabo, una relación de amistad, de socios comerciales; entonces no va haber ningún problema, no va haber pleito”.

Recordar que, por medio de un comunicado, el Embajador, Ken Salazar, anunció que: “En la Embajada de los Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país. Para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, APHIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad”.

Por su parte, esta mañana, el presidente mexicano, López Obrador, dijo que ese tema se tiene que resolver y que no habrá pleito con el gobierno estadounidense, que, al contrario, hay mucho que agradecer al presidente Joe Biden.

Apenas ayer 18 de junio, el Embajador Salazar, daba a conocer que, la próxima semana viajaría a Michoacán para reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAM) para abordar, entre otros temas importantes, la seguridad.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que, tras sostener comunicación abierta y directa con la embajada de Estados Unidos, se espera que en las próximas horas se pueda reabrir la exportación de aguacate, así como de otros productos michoacanos, luego de que el pasado viernes se suspendió a consecuencia de un bloqueo carretero registrado en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho, donde se retuvo a dos certificadores.