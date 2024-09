Video | Tras 14 años de haber sido cancelado, Barney vuelve a la TV

Luego de 14 años de haber sido cancelado, este día se anunció que el dinosaurio Barney vuelve con un nuevo programa.

El programa Barney y sus amigos dejó de transmitirse el 2 de noviembre de 2010. La serie original de este dibujo animado se emitió en PBS desde 1992 y fue muy popular entre los niños en edad preescolar.

La cancelación del programa se debió a una serie de demandas que presentaron los creadores de la serie, luego de que comenzaran a aparecer videos violentos en los que aparecía el dinosaurio morado. Este contenido gráfico ganó más popularidad que el programa en sí.

Barney is back in the first teaser for #BarneysWorld, coming to Max and Cartoon Network in October pic.twitter.com/kxHxBlMw1e