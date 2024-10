Video | Tom Holland se une a la próxima película de Christopher Nolan

El actor Tom Holland ha sido elegido para participar en la próxima película del director de cine ganador del Oscar, Christopher Nolan, aunque por ahora se desconocen muchos detalles del proyecto.

No obstante, aún no se ha cerrado el trato oficialmente, pero Holland compartirá pantalla con Matt Damon en este largometraje del cual han existido especulaciones.

Desde que Universal anunció que volvía a trabajar con Nolan, los fanáticos han especulado sobre la naturaleza de la película. Algunos rumores sugieren que es un largometraje de terror, otro sugiere que será de acción o de espionaje.

Tom Holland as Spider-Man in Spider-Man: No Way Home 🎥🍿 pic.twitter.com/enDNb4spTY