Video | Taylor Swift y Travis Kelce acaparan las miradas en la final del US Open 2024

La cantante Taylor Swift y su pareja Travis Kelce asistieron al Abierto de Estados Unidos en la final masculina este domingo 08 de septiembre protagonizada po el italiano Jannik Skinner y el estadounidense Taylor Fritz y acapararon las miradas.

La estrella de pop y la figura de la NFL, que forman una de las parejas más populares del momento, llegaron protegidos por un cuerpo de seguridad que los acompañó hasta su palco del Arthur Ashe Stadium.

