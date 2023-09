VIDEO | “Taylor Swift: The Eras Tour” rompe récord de preventa en cines y supera cintas de Marvel

Taylor Swift batió el récord de preventa en apenas unas horas. Por ejemplo, la producción de Swift ganó la friolera de 26 millones de dólares en entradas de preventa sólo en los cines AMC Y cinepolis. Según la cadena de cines, la película rompió el récord anterior de venta de entradas de un día de AMC, que anteriormente ostentaba Spider-Man: No Way Home (16,9 millones de dólares), y estableció este récord en menos de tres horas después del estreno.

Además, como informó Collider, el servicio de venta de entradas Fandango acaba de anunciar que The Eras Tour ha alcanzado otro hito destacado, estableciendo un nuevo récord de venta de entradas el primer día de 2023. Proporciona cifras específicas, pero Fandango dice que las cifras de pedidos anticipados de la película están en en la línea de éxitos de taquilla como Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame y el ya mencionado Star Wars: El despertar de la fuerza.