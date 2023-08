VIDEO | Taylor Swift recibe mensajes ofensivos de Argentina por su tour

Un inesperado reproche se generó entre Tatlor Swift y swifties argentinas que no le perdonan que haya cantido You are on your own, Kid en México, sobre todo tomando en cuenta que adoptaron sus canciones como himno para acompañar a Messi y a la Selección Argentina durante el Mundial de QatR 2022 #taylorswift #swifties #erastour #lionelmessi #messi #seleccionargentina #qatar2022