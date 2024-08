Video | Taylor Swift cierra su The Eras Tour en Europa con presentación en Londres

Taylor Swift cerró este martes 20 de agosto el tramo europeo de su The Eras Tour en Londres, el cual ha batido récords atrayendo a seguidores de diversas partes del mundo para la última oportunidad de ver el espectáculo en Europa.

La cantautora estadounidense regresó la semana pasada al Estadio Wembley en Londres para ofrecer cinco actuaciones tras la cancelación de sus shows en Viena, por amenazas de un atentado.

En este evento se prohibió el “tay-gating”, la práctica de reunirse fuera de un espectáculo de Swift sin entrada, como hicieron miles de personas en Múnich el mes pasado para reducir los riesgos más difíciles de controlar fuera del recinto.

La gira volverá a Estados Unidos en octubre y el tour finalizará en el país vecino del norte Canadá en Vancouver el próximo diciembre.

The Eras Tour es la primera gira en superar los mil millones de dólares en ingresos y presenta los 11 álbumes de estudio de Taylor en secciones específicas.

TAYLOR SWIFT AND FLORENCE WELCH PERFORMING "FLORIDA!!!" AT NIGHT 8 OF 'THE ERAS TOUR' IN LONDON!



