Video | Sujeto hablo antes de callar para siempre e interrumpió la boda de su ex novia y su nueva pareja.

En un video difundido por la red se mostro la interrupción de una boda en la provincia de Manabí, Ecuador, parecida a una escena de telenovela en la que un enamorado impide la boda de su amada; el hecho dejó impresionados a los asistentes a la ceremonia y a todos los internautas de las redes.

Gracias a la cuenta en TikTok, Isabella50370, quien se dedica a difundir videos de bodas, se conoció la historia de esta mujer ecuatoriana quien era forzada por su padre para casarse con alguien que ella no ama pues en todo el video la chica solo grita que ella no ama al hombre con el que se pensaba casar.

#VideoViral | Hombre interrumpe una boda en Ecuador y la reacción de la mujer deja impactados a todos. 😱

Pues la mujer gritaba que ella no amaba con quien se iba a casar y su verdadero amor era el sujeto que interrumpió la boda. 👇🏻 pic.twitter.com/prM6FZgrqU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 17, 2023

En la grabación se ve a un hombre que llega cuestionando a una mujer con su tradicional vestido de blanco y ramo de flores en las manos, afuera de un templo y es ahí donde empieza la confrontación pues el hombre que llega a la ceremonia resalta ser el verdadero novio de la novia.

Le dice que se enteró de su boda por un “pana” y le ruega que no se case porque la ama.

“¡Tú me prometiste amor, por favor no te cases!, el amor es de los dos no de tu papá”, le dice el ex a la novia cuando ésta le indica que su papá no lo quiere a él y que por eso se debe de casar con el otro.

“¡Por qué me haces ésto, por qué me haces esto!”, responde la mujer con un llanto incontenible señalando que él sabe que ella lo ama, que se lo demostró, pero son interrumpidos por el padre y el hermano de la novia que separan a los enamorados para que la ceremonia pueda continuar.

El ex, al parecer originario de Venezuela, llora y suplica que lo ayuden, cuando es jalado por una mujer y la novia aprovecha para salir corriendo de la explanada de la iglesia, donde se iba a casar, gritando que no se quiere casar.

El novio la sigue y le cuestina los motivos por los que lo engañó. La novia le dice que no lo ama. Él le pregunta que por qué no se lo dijo antes. En ese momento llega el padre quien le pide a su hija que cumpla con el compromiso.

La novia desesperada le dice que no se quiere casar. El llanto es más profundo y les pide que la dejen en paz. Intenta huir, pero su padre la sujeta. Al final, se deja caer en medio de la calle y cuando su padre la levanta, aprovecha que va pasando un taxi para subirse en él.

Al parecer en el taxi iba su amado, con quien huyo dejando al novio plantado, confundido y enojado, quien regresa a las instalaciones de la iglesia.