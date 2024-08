Video | Stray Kids vuelve a los Juegos Olímpicos: El K-Pop sigue dejando huella en el escenario mundial

El pasado 09 de agosto se llevó a cabo la final femenina individual de gimnasia artística. En esta competencia, las atletas acompañan sus rutinas con canciones que de acuerdo con el ritmo les motan unas increíbles coreografías llenas de saltos y acrobacias.

Muchas de las atletas optan por canciones instrumentales o famosas en su país, sin embargo, también están las atletas que están en la globalización de la música.

Tal es el caso de la búlgara Boryana Kaleyn se suma a esta tendencia artística del K-pop, misma que logró obtener una medalla de plata gracias a su impresionante rutina.

La ahora medallista olímpica llamó la atención de los fanáticos del k-pop gracias a su rutina musicalizada con “S-Class”, canción de la agrupación de JYP Entertainment de nombre Stray Kids que forma parte de su álbum “5-STAR”.

Es de mencionar que la mexicana Alexa Moreno, fue la primera en utilizar canciones de esta agrupación durante las clasificaciones, que aunque la atleta mexicana no logró pasar a la siguiente ronda logró ser vista por el mismisimo Hyunjin integrante de dicha agruupación.

Thank you for using Stray Kids’ Maniac, S-Class and Lalalala during your floor routine at the 2024 Paris Olympics. It was incredible👏 pic.twitter.com/p9uC3aZWhc