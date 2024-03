Video | Sigue estos consejos de la SSM para prevenir ahogamientos estas vacaciones

Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2024.- En estas vacaciones, tú puedes prevenir los ahogamientos asegurándote de que los centros recreativos cuenten con medidas de seguridad como salvavidas, que el nivel de profundidad de las albercas no rebase las rodillas para el caso de las niñas y niños, y de la cintura en adultos, así como no perder de vista a los menores de edad.

Es importante también vigilar a niñas y niños en todo momento, y si no saben nadar utilizar el chaleco salvavidas. En el caso de los balnearios, se recomienda no nadar en zonas prohibidas, estar siempre acompañado de una persona, sobre todo si se trata de adultos mayores o si padecen de algún problema de salud, además de no ingerir bebidas alcohólicas antes de introducirse al agua ya que esto disminuye la capacidad de reacción ante un peligro.

En la noche, hay que evitar nadar, ya que está oscuro y nadie podría verte para auxiliarte. No hay que tirarse de cabeza desde lugares altos o con poca profundidad, sin antes indagar saber si existen obstáculos en el fondo o piedras que puedan provocar lesiones graves. Si la persona se encuentra cansada o con frío, hay que salirse del agua.

Es relevante también revisar la profundidad de las albercas para evitar ahogamientos, así como la temperatura del agua y optar por chapoteaderos y espacios acordes para infantes y sobre todo, evitar las exposiciones prolongadas al sol y siempre utilizar un bloqueador para evitar quemaduras.