Video | Sergi Roberto se despide del Barcelona en emotivo evento en La Masía

El futbolista Sergi Roberto se despide del Barcelona después de 11 años con el club, el cual fue su casa desde que tenía 14 años y este martes 13 de agosto dice adiós en un emotivo evento en La Masía.

Sergi, durante su estancia en el FC Barcelona, el lateral derecho español disputó un total de 373 partidos como profesional, consiguió 25 trofeos, en donde marcó 19 goles y dio 43 asistencias.

De manera individual, fue ganador un total de 7 veces en LaLiga, 6 en la Copa del Rey, 4 en la Supercopa de España, 2 en UEFA Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

“Gracias a todos, en estos años he visto como las leyendas del club se iban y ahora me toca a mí. He sido culé desde pequeño y he disfrutado cada momento”, fueron algunas palabras del lateral español.

Además, Sergi comentó que le hubiera gustado despedirse de la afición desde el campo de juego, algo que no podrá ser, ya que no arrancará la temporada como jugador activo del Barcelona.

Finalmente, mandó un mensaje a todo los jóvenes que se están formando como futbolistas en La Masía, como lo hizo él, expresando que “no olviden que La Masía es el corazón de este club. Aquí te tienen que echar. Hay que cumplir los sueños y si tienen los chicos un sueño, que luchen por ello y que tengan paciencia, que las oportunidades llegan”, dijo Roberto.