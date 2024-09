Video | Senador Ricardo Anaya denuncia coerción de Morena en la reforma judicial

El senador del PAN, Ricardo Anaya, presentó su postura ante la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo que denunciaba el acoso por parte de Morena que presionar a los legisladores de la oposición para votar a favor de dicha reforma.

“Quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo modo y lugar de al menos tres compañeras senadoras y senadores, a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales”, acusó.

Además el senador declaro que están difundiendo información falsa ya que el presidente del senado afirma tener la mayoría calificada de 85 legisladores.

Al que Anaya contesto “El presidente de esta cámara declaró hace unos momentos que 85 votos son mayoría calificada. Eso es falso, esa línea no la intenten cruzar, eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos y en eso sí no nos vamos a mover”.

Es de mencionar que Ricardo Anaya invitó a los senadores de todos los grupos parlamentarios a que “tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad”.