VIDEO | Selena Gomez congrega a sus amigas más famosas para celebrar su 31 cumpleaños

La estrella de la música y protagonista de la exitosa serie de televisión “Murder in the Building” celebró un año más con momentos increíbles tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que no sorprende que el traductor estadounidense haya reunido este fin de semana a algunos de sus amigos más famosos, como Paris Hilton o Christina Aguilera, para celebrar su aniversario por todo lo alto.

En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, Selena sopló las tradicionales velas de cumpleaños mientras sonreía y lo daba todo en la pista de baile con su séquito.

“31” en la descripción de su publicación solo escribe que la nueva década en la que está inmersa ha sido maravillosa para ella.