Video #Seguimiento | Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, se desmarca con contundencia de las acusaciones de Mayo Zambada

Tras darse a conocer la información de una carta de Ismael “El Mayo” Zambada, donde ofrece la verdadera versión sobre su detención e involucra en la supuesta reunión de capos a dos políticos de MORENA y aliados, los involucrados han dado sus respuestas ante esto.

Uno de ellos es el gobernador de Sinaloa, mismo que fue mencionado en la carta ya expuesta; de manera oficial él presentó su respuesta tras haberse negado a responder a los medios cuando lo interceptaron en su automóvil.

Rubén se ha deslindado a través de un anuncio oficial en el que dio su opinión “Nosotros estamos ajenos totalmente de ese tema. Yo me enteré en la tarde-noche porque estaba afuera de la ciudad y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles. No sé de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo de donde salió, hay un periodista de Londres que da lugares, pero bueno, nosotros no sabemos, no tenemos ninguna información al respecto”

Rubén menciona en su anuncio que lo que quieren es manchar su nombre y de paso ver si manchan al presidente.

