Video | Rod Stewart suspende shows en EE.UU. tras contraer COVID-19

El músico y compositor británico, Sir Rod Stewart, ha cancelado varias fechas de sus presentaciones debido a que se está recuperando de una cepa veraniega de COVID-19.

El equipo de Stewart anunció la suspensión de sus espectáculos, apenas horas antes de que se subiera al escenario en Lincoln, California el pasado fin de semana. Explicaron que lamentaban compartir la noticia, pero que el artista estaba en proceso de recuperación.

Esta nueva enfermedad se suma a su diagnóstico de faringitis estreptocócica, que le impidió llevar a cabo su último concierto “The Hits” en The Colosseum del Caesars Palace tras 13 años de presentación en el recinto.

No ha sido una buena racha para Rod que estaba por cumplir el récord de presentarse 200 veces en el Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas.

El británico explicó que pospondrá los conciertos programados para los días 9 y 10 de agosto en Nevada y Lincoln, respectivamente, serán reprogramados para el 18 y 20 de agosto, solicitando a sus seguidores conservar sus boletos.

