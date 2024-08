Video | Robert F. Kennedy Jr. suspende su campaña presidencial de EEUU y apoya a Trump

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes 23 de agosto que suspende su campaña presidencial y dar su apoyo a Donald Trump, en conferencia de prensa en Phoenix, Arizona.

El hijo del demócrata Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60, declaró su baja y reveló que según las encuestas contaba con menos de un 5% del apoyo.

Además, Robert dio su apoyo al expresidente Donald Trump y dicha declaración podría tener cierta relevancia en el resultado final en las próximas elecciones en las que el candidato republicano competirá el 05 de noviembre con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

Kennedy añadió que Trump le pidió forme parte de su Gobierno y ahora se espera que haga campaña por y con el candidato republicano.

Recordemos que a mediados de 2024, los informes financieros de su campaña revelaron que Kennedy apenas podía cubrir sus costos operativos. Además, Robert era antes reconocido como el heredero más rebelde de la dinastía política más famosa de Estados Unidos y fue uno de los principales activistas del país contra las vacunas del COVID-19.

