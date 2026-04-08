El Comando Unificado en búsqueda de los mineros atrapados en la mina Santa Fe, informó que a las 10:36 hora local de este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina, en El Rosario, Sinaloa.
Este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa; de inmediato fue… pic.twitter.com/zYv6E8Kfm5
El Comando Unificado, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), concretó esta acción tras 14 días de labores continuas. El hallazgo ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril.
Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas. Previo a su ascenso, Zapata Nájera recibió una valoración médica en el interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia.
Este despliegue operativo cuenta con la participación estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa. El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio con el firme compromiso de localizar al último trabajador.
La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros para brindarles información oportuna sobre el progreso de las maniobras de rescate.