Video | ¿Regresa SS501? La agencia de Kim Hyun Joong rompe el silencio sobre los rumores

Este jueves 17 de octubre, un medio de comunicación en Corea del Sur lanzó un informe del supuesto reencuentro de SS501, el cual menciona que el grupo se reunirá con los cinco miembros para celebrar su 20º aniversario de debut en 2025.

El comunicado además menciona la grabación de un nuevo álbum para los inicios del siguiente año, el cual estaría apuntando al mercado japonés.

Sin embargo, la empresa del ahora solista Kim Hyun Joong compartió un mensaje para las fans del artista donde mencionan que tanto a la empresa como al cantante no se les ha notificado nada al respecto.

“No hemos escuchado nada sobre la reunión de SS501. No nos han informado al respecto y como no tenemos información, no tenemos nada que decir”.

Es de recordar que alrededor del mes de mayo este año el grupo se volvió viral tras la pequeña reunión de los mismos, en la que los artistas se tomaron una foto.