Video | Raphael Varane anuncia su retiro del futbol profesional a los 31 años

El defensa francés Raphael Varane, exjugador del Real Madrid, Manchester United y Lens, anunció su retiro del futbol profesional a través de redes sociales con tan solo 31 años.

“En mi carrera he asumido muchos desafíos, superados ocasión tras ocasión, casi todo se suponía que era imposible…reflexionando sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y un sentimiento de satisfacción que nuncio mi retiro del juego que todos amamos”, escribió en su cuenta de Instagram el defensa francés.

Varane fue el defensor más destacado del torneo cuando Francia ganó la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, en donde anotó el más importante de sus cinco goles internacionales con un cabezazo contra Uruguay en los Cuartos de Final.

Con el Real Madrid consiguió cuatro títulos de Champions League y tres trofeos de LaLiga de España. Por su parte, en el Manchester United estuvo limitado a 95 apariciones con sus tres temporadas en Inglaterra principalmente por lesiones.

Raphael ya se había despedido de la selección de Francia unos meses después tras la derrota en la final del Mundial ante Argentina en 2022.

El astro francés dio pistas sobre su futuro y reveló que se quedaría “solo sin usar botas ni espinilleras. Algo sobre lo que espero compartir más pronto”.

