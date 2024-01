Video | Premios Emmy 2024 realizaron su tradicional y emotivo “In memoriam”

Los Premios Emmy se caracterizan por premiar a lo mejor de la TV en Estados Unidos, pero también existe la emotiva tradición que todos los años se efectúa, realizan un homenaje a quienes perdieron la vida y dejaron un legado importante en la industria.

La edición 2024 no fue la excepción y en medio de la ceremonia se realizó un homenaje a quienes fallecieron el año anterior (2023) y uno de los que más robó la atención fue el nombre del actor Matthew Perry.

En dicho homenaje los artistas Charlie Puth y The War and Treaty salieron al escenario a cantar los temas musicales “See You Again” de Wiz Khalifa y “I´ll Be There For You” canción de la serie de comedia “Friends”.

Asimismo, a la par la pantalla gigante del escenario transmitía una serie de fotografías y nombres de las personas de la industria televisiva que perdieron la vida por distintas causas.

Además, los presentes en el auditorio aplaudieron a cada uno de los fallecidos los cuales son:

Adan Canto

Richard Roundtree

Mark Margolis

Annie Wersching

Eugene Lee

Ron Taylor

Gabrielle Beaumont

David Jacobs

Angela Lansbury

Stephen “tWitch” Boss

Richard Belzer

Ron Cephas Jones

Treat Williams

Angus Cloud

Lance Reddick

Suzanne Somers

John Beasley

Bruce Gowers

Chris Ledesma

Jules Bass

Budd Friedman

Deborah Barak

Thomas W. Sarnoff

Manny Coto

David Davis

Phyllis Charlyle

Lloyd Morrisett

Hector Ramirez

Leslie Jordan

Jin Brown

David McCallum

Len Goldman

Cindy Williams

Bob barker

Paul Reubens

Tommy Smothers

Irene Cara

Kirstie Alley

Andre Braugher

Harry Belafonte

Alan Arkin

Barbara Walters

Matthew Perry

#Video #PorSiNoLoViste | 📹Los premios Emmy 2024 realizaron su “In Memoriam” para homenajear a quienes perdieron la vida y dejaron un legado en la industria🇺🇸#Emmys pic.twitter.com/2G7bPeCDBi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 16, 2024

