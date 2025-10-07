Buenavista Tomatlán, Mich.- 07 de octubre de 2025.- Dos presuntos integrantes de una célula criminal fueron abatidos durante un enfrentamiento armado contra las Fuerzas del orden, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán.

#Video | Preliminar delincuentes atacan a autoridades en “La Ruana”; preliminar dos agresores abatidos pic.twitter.com/FfCvsWLWXT — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 7, 2025

De acuerdo con la información preliminar, la tarde de este martes personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Defensa Nacional, realizaban un operativo en la zona de “Cerritos”, donde un grupo de sujetos armados comenzaron a dispararles.

Por lo anterior, los uniformados repelieron el ataque abatiendo a dos de los agresores, en la zona se mantienen un fuerte despliegue por tierra y aire, en busca de capturar a otros generadores de violencia.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública informó en sus redes sociales: “Tras repeler una agresión armada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto ‘La Ruana’, municipio de Buenavista agentes de la #GuardiaCivil y del #EjércitoMexicano aseguraron armas de fuego; en el hecho, 2 civiles armados fueron abatidos”.

“No se presentan elementos lesionados y se mantiene el operativo para preservar el orden público en el municipio”.