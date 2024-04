Video | Pepe Martínez Morales renuncia a la Secretaría de Organización del PRI Morelia: “Actuar como el PRI lo hace en Morelia, se traducirá en un fracaso electoral

Por Víctor Americano.

Por medio de las redes sociales, José Humberto Martínez Morales, anunció su separación al cargo como Secretario de Organización del PRI Morelia. “He tomado esta decisión pues estoy convencido que no puedo participar en un encargo que es parte de un proyecto con el que no coincido, no sería ético ni leal”, señala Pepe Martínez en un video en las redes.

Pepe Martínez Morales anuncia su separación de la Secretaría de Organización del @PriMoreliaCM , y advierte: “Actuar como el PRI lo hace en Morelia, se traducirá en un contundente fracaso electoral”, acusa el jóven político. @Pepe_MarMor @PriMorelia @alitomorenoc @PRI_Nacional pic.twitter.com/BmkcnSfvAi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 2, 2024

El joven político señala que además, “no puedo ser comparsa o cómplice de una decisión que solo beneficia a un grupo de interés minoritario, dejando de lado a un proyecto que se sustenta en una visión de reconstrucción nacional”, explica en el video.

Y aunque no comparte la forma en que su partido tomó decisiones para la elección de manera local en Morelia, anuncia que seguirá apoyando a sus compañeros que representen a la alianza PAN-PRI-PRD, ya que es partidario de la Alianza, Fuerza y Corazón por México.

“De esta manera termino una etapa en mi vida política, pero no concluye mi compromiso con Morelia”, concluye el ex diputado, aspirante y empresario moreliano, sin señalar nombres y aoellidos, pero visiblemente molesto por las formas en que se determinaron las decisiones de manera local en la capital michoacana.