VIDEO | Pensión Bienestar 2023 cambia forma de pago en JULIO.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, explicó que los adultos mayores que realizaron el cambio de la tarjeta de un banco particular a la de la institución gubernamental y no recogieron el plástico antes del 31 de mayo, no podrán cobrar su pensión al bimestre de julio-agosto.

Incluso, la titular del organismo ejemplifico con un caso práctico cómo está la situación de aquellas personas que reciben el beneficio; es decir, “también va a continuar el módulo de rezagados para quien todavía no acude a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar y ya fue convocado porque recibía su pensión a través de una tarjeta de un banco privado, como lo es Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Azteca, Scotia Bank, Afirme, de tal manera que ya hemos concluido el cambio en los módulos”.

Es por esto que forzosamente tendrán que obtener el plástico correspondiente del Banco del Bienestar para que continúen gozando el beneficio de los 4 mil 800 pesos.

Si no pudieron hacer el cambio que se sugirió meses atrás, Banco del Bienestar continuará con la atención en los módulos para rezagados, puntos físicos donde las personas podrán solicitar la tarjeta donde recibirán su respectivo apoyo económico.

Para la realización del trámite en los lugares especificados, es necesario acudir con la siguiente documentación oficial: