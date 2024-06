Video | Pedalista uruapense otorga la medalla 30 a Michoacán en Nacionales Conade 2024

En la modalidad de ciclismo de montaña, Luis Ángel Mora se colgó el bronce

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio del 2024.- Michoacán llegó a 30 medallas en los Nacionales Conade 2024, gracias al bronce que se adjudicó el pedalista uruapense Luis Ángel Mora Reyes, quien se colocó en el podio en la categoría Sub-23 en la modalidad de ciclismo de montaña, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Con un tiempo de 01:12:20, el purépecha se instaló en la tercera posición de la prueba, misma que fue conquistada por el hidalguense Iván Aguilar Villegas, con 01:07:28. Mientras que la segunda posición fue para el anfitrión, Luciano Esquivias Martín (01:11:36).

“Todavía no me la creo, porque ya llevaba un par de años buscando esta medalla, la veía poco lejos conseguirla y lo he logrado. Sé que puedo mejorar todavía y voy por el oro el próximo año. Dedico esta medalla a mi familia, a mi entrenador y todos los que hacen posible que esté yo aquí”, comentó.

Con este podio, nuestra entidad llegó a 30 metales en el listado general, con 10 oros, 9 platas y 11 bronces, tras el paso de las disciplinas de fútbol asociación, boxeo, patines sobre ruedas, breaking, voleibol de playa, triatlón, entre otras.

En la jornada de este sábado continuarán las acciones del atletismo, frontón y ciclismo de ruta en la capital jalisciense, mientras en Campeche, se pondrán en marcha la disciplina de halterofilia en la rama femenil, en la que el estado tendrá una representativo conformado por 5 pesistas.