Video | Pareja de streamers Auron y Gemita causa polémica tras supuesto regreso

Los streamers conocidos como AuronPlay y Gemita han causado polémica en redes sociales como pareja tras su ruptura por infidelidad y ser visto juntos de nuevo recientemente.

Se observó a la pareja de streamers españoles juntos en un evento conocido como la Kings League y fue difundido un video en donde se observan unido en una conversación privada.

Hermano, que alguien me diga que esto es mentira. Me niego rotundamente que Auron vuelva a tener algo que ver con Gemita.



Se supone que te destrozo tu corazón y se burló de ese hecho.



Entiendo que no hay que guardar rencores, pero no me jodas con esto. Quiérete un poco mano.