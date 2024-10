Video | Paola Rojas se pronuncia ante polémica por mezcal “Mixes”

La conductora Paola Rojas se pronunció en torno a la polémica de la marca de mezcal “Mixes” y explica por qué razón la publicidad de esta lleva su imagen, por lo que se aseguró que el producto estaba asociado a ella.

En un breve video difundido en su cuenta de la red social X, Rojas mencionó que “se trata de una marca de productores independientes que le pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal” y aclaró “yo no soy dueña de esa marca ni tampoco la he registrado en momento alguno, me pidieron apoyo en la difusión. Eso es todo. Muchas gracias”.

Aclaro que no soy dueña de ningún mezcal, ni he registrado marca alguna. pic.twitter.com/XClmah4f45 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 28, 2024

Además, Paola realizó otra publicación en donde compartió un comunicado de la marca en el que se detalla que la periodista “desinteresadamente ofreció su imagen” para apoyar a la marca y que no forma parte de la empresa ni tiene ningún interés en ella.

En dicho comunicado, Martha Patricia Campos Orozco, propietaria de la marca, señala que le expresó a Rojas la “lucha continua” a la que se enfrentan los productores “contra la competencia desleal y demás factores del mercado” y actuó para ayudar al consumo de su producto.

Les comparto el comunicado de los propietarios del Mezcal Mixes. pic.twitter.com/OWEovPB9v5 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 28, 2024

