Video | Oppenheimer se lleva tres de los principales galardones.

Sin duda una de las películas favoritas para ganar las categorías de mejor actor, mejor director y mejor película era la que cuenta la historia del creador de la bomba atómica.

Para la categoría de mejor actor se encontraban nominados, Bradley Cooper, “Maestro”; Colman Domingo, “Rustin”; Paul Giamatti, “The Holdovers”; Jeffrey Wright, “American Fiction” y el ganador Cillian Murphy, “Oppenheimer”.

Para mejor director se encontraban Justine Triet, “Anatomy of a Fall”; Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”; Yorgos Lanthimos, “Poor Things”; Jonathan Glazer, “The Zone of Interest” y Christopher Nolan, “Oppenheimer” quien fue el ganador en esta categoría.

El más importante galardón es el de mejor película el cual había muchas dudas ya que eran varias favoritas entre las nominadas que estaban “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Past Lives”, “Poor Things”, “Zone of Interest” y la ganadora que fue Oppenheimer.