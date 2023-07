Video | Niño Africano hace berrinche porque el quiere ser mexicano ya que ama las quesadillas.

El clip fue compartido en TikTok por la madre del pequeño, quien captó a su hijo haciendo una rabieta mientras trata de explicarle que él no es mexicano, porque sus padres no lo son y porque no nació en el país.

Entonces cuando su mamá le pregunta la razón “¿quieres ser mexicano por qué comes quesadillas?”, a lo que él dice: “Si por eso quiero ser mexicano”, mientras cruza los brazos y muestra su furia.

#Video #mexicano | Niño revienta en enojo al saber que no puede ser mexicano, ya que el ama las quesadillas .🇲🇽🌮 pic.twitter.com/J2kZDfZROy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 11, 2023

Sin embargo, llama la atención la poderosa razón por la que este pequeño quiere ser mexicano y es nada menos porque le gustan mucho las quesadillas.

El video ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y cientos de comentarios en donde la mayoría de los internautas, de origen mexicano le dan la razón a niño e incluso se ofrecen a adoptarlo y prepararle muchas quesadillas.

En redes sociales se hizo viral un video en el que un niño de solo cuatro años se muestra muy molesto porque no es mexicano, sino etíope.

“Eres etíope, eres africano, eres negro”, dice la mamá del pequeño a lo que él responde “yo quiero ser mexicano”.