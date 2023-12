Video | Neymar se perderá la Copa América, mientras continuará con la recuperación de su lesión

Neymar se perderá la Copa América de 2024 con Brasil, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio próximos, debido a la grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió en octubre.

A través de su cuenta de Instagram Neymar Jr. ha compartido su proceso de recuperación tanto en fotos como en videos.

En las imágenes se puede ver lo mucho que duele su rehabilitación el mismo dice:

“Sin dolor no hay curación, sin caer no hay virtud en levantarse, y sin dificultades no hay superación.

A seguir luchando”

Neymar a través de Instagram