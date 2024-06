Video | Netflix confirma la tan esperada película  de “Peaky Blinders”

La plataforma de streaming Netflix ha dado luz verde a una película del mundo de su serie “Peaky Blinders”, protagonizada por el ganador del Oscar Cillian Murphy, quien regresará a su papel icónico de Tommy Shelby.

La historia donde Cillian interpreta de manera magistral a Tommy Shelby, reconocido gangster inglés que pasó de ser solo un obrero de Birmingham a uno de los capos más respetado de todo Inglaterra.

El último episodio de la serie fue emitido, primero por la cadena BBC y meses más tarde por Netflix y desde entonces se especulaba sobre una supuesta película.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA