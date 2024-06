Video | Netflix anuncia el regreso de Arcane en noviembre

Netflix reveló un nuevo visual para la segunda temporada de la serie animada “Arcane“, la cual esta basada en el universo de la franquicia de videojuegos “League of Legends“, es de recordar que esta serie tuvo una gran aceptación entre el publico y los críticos debido a su animación, historia, construcción del mundo, secuencias de acción, personajes, carga emocional, sonido y doblaje.

La primera temporada en 2022 se convirtió en la primera serie de streaming en ganar un “Primetime Emmy Award al Mejor Programa de Animación” y un “Annie Award a la Mejor Producción de Televisión Animada para el Público en General”.

Actualmente el estreno se mantiene programado para el mes de noviembre de 2024 a través del catálogo global de la plataforma Netflix, haciéndolo coincidir con la ventana de estreno de la primera temporada y el décimo quinto aniversario de “League of Legends”. Esto a pesar de que esta continuación no estaba en los planes del equipo de producción, ya que no se esperaba que la adaptación tuviera tremendo éxito, tal como lo comentó el CEO de Riot Games, Nicolo Laurent durante el corto segmento de una entrevista.

A continuación te dejamos el tráiler de la segunda temporada la cual promete ser igual de interesante que la primera: