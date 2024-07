Video | Muere Shelley Duvall, estrella de “El resplandor, a los 75 años

Shelley Duvall, actriz estadounidense, mejor recordada por su papel de esposa atormentada en la película “El resplandor” de Stanley Kubrick, murió este jueves 11 de julio a los 75 años.

La artista que se hizo mundialmente conocida por su papel de Wendy Torrance en el filme “El resplandor” de 1980 murió en su casa de Blanco, Texas.

Según trascendió, Shelley falleció por “complicaciones” derivadas de su diagnóstico de diabetes.

La noticia de la muerte fue confirmada por su esposo Dan Gilroy al medio de comunicación estadounidense The Hollywood Reporter.

Duvall comenzó su carrera en Hollywood a los 18 años por casualidad, según narró en alguna ocasión la intérprete en una entrevista.

A lo largo de su carrera interpretó distintos papeles en películas reconocidas, hasta llegar a su papel más recordado de Wendy Torrance, el cual si bien la llevó al estrellato, la experiencia resultó ser una de las peores en la vida de la actriz.

En varias ocasiones Shelley admitió que en las grabaciones sufrió contantes ataques de ansiedad, ya que Kubrick la hacía repetir sus escenas decenas de veces.

Jack Nicholson’s performance in THE SHINING is usually highlighted, but Shelley Duvall’s performance is the heart of the film. She adds believability to every moment, selling the utter horror of each scene. THE SHINING would not work as well without her.pic.twitter.com/8sdRg2AOm9